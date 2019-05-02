Стычки и нарушения 2 мая в Одессе: полиция задержала 15-летнюю девушку

На Куликовом поле произошел конфликт между активистами

Фото: unn.com.ua.

Сегодня в Одессе проходят акции памяти по погибшим во время стычек патриотов и пророссийских активистов 2 мая 2014 года. Правоохранители фиксируют первые нарушения.

Так, на Куликовом поле люди, пришедшие возложить цветы и почтить память погибших 5 лет назад в Доме профсоюзов, устроили спор с правоохранителями и лицами, зашедшими на территорию, в одежде с символикой, напомнившей присутствующим свастику.

Мужчины, в сторону которых звучали обвинения, объясняли, что символика на их одежде – славянская. В конце концов они отошли от места возложения цветов, но с территории их пока не вывели.

Фото: unn.com.ua

Кроме того, полицейские остановили несовершеннолетнюю девушку с запрещенной в Украине коммунистической символикой на одежде.

"К месту проведения массовых мероприятий 15-летняя жительница Лиманского района пришла в футболке с изображением запрещенной украинским законодательством советской символикой", – сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Одесской области в четверг днем.

Девушку доставили в территориальный отдел полиции. Там она объяснила, что не догадывалась о том, что изображение на одежде запрещено. С девушкой правоохранители провели разъяснительную работу.

Учитывая, что несовершеннолетний не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, за невыполнение обязанностей по воспитанию дочери относительно ее отца составлен протокол по ч.4 ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, 2 мая исполняется пять лет со дня страшной трагедии в Одессе, когда марш за единство Украины после серии провокаций перерос в уличные столкновения между проукраинскими и пророссийскими активистами. Закончились они пожаром в Доме профсоюзов на Куликовом поле, где располагался лагерь так называемого Антимайдана. Тогда погибли 48 человек, пострадали около 300.

Отметим, на данный момент по событиям 2 мая 19 человек оправдали, рассмотрение еще десятка дел до сих пор продолжается.

Как заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, в Украине не провели эффективного расследования событий в Одессе 2 мая 2014 года. В ООН считают, что расследование является выборочным и предвзятым.

Как сообщалось, за порядком на улицах Одессы будут следить 2400 сотрудников полиции, СБУ, Нацгвардии и Пограничной службы. 300 из них – спецназовцы из других областей. Всюду установят металлоискатели. Наготове оружие и спецмашины, но это на всякий случай, говорят правоохранители.

Ранее мы писали, что в расследовании событий майской трагедии в Одессе наметились какие-то подвижки. Департамент спецрасследований ГПУ направил в Приморский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении трех бывших руководителей местных структурных подразделений МВД, которых подозревают в ненадлежащем выполнении служебных обязанностей по обеспечению охраны общественного порядка 2 мая 2014-го.

Ранее прокуратура Одесской области передала в суд обвинительный акт в отношении одного из фигурантов так называемого дела 2 мая.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

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