Требовали 100 тысяч долларов "компенсации" – в Одессе задержали иностранцев

В Одессе задержали иностранцев по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.
"Граждане одной из стран Закавказья, действуя в интересах своего земляка, так называемого "вора в законе", попытались с помощью юриста заключить в Одессе незаконную сделку. Получив отказ, начали требовать в качестве "компенсации" 100 тысяч долларов", – говорится в сообщении.
Правоохранители задержали подозреваемых во время передачи им части денег.
Сейчас обоим мужчинам объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
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До избрания меры пресечения они задержаны. Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 146 (незаконное лишение свободы) УК.
Напомним, недавно Святошинский районный суд Киева избрал меры пресечения участникам банды, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей Белой Церкви .
Кроме этого, мы сообщали, что в Киевской области правоохранители провели масштабную спецоперацию по поимке нескольких крупных преступных группировок. Задержаны больше десятка человек, подозреваемых в вымогательстве денег и нападениях на бизнесменов. По данным прокуратуры, крышевал преступников полицейский.
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