/ Фото: Нацполиция

Требовали 100 тысяч долларов "компенсации" – в Одессе задержали иностранцев https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0 2019-08-05T13:32:00+03:00 Одесса Злоумышленники пытались заключить незаконную сделку и получили отказ

В Одессе задержали иностранцев по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.

"Граждане одной из стран Закавказья, действуя в интересах своего земляка, так называемого "вора в законе", попытались с помощью юриста заключить в Одессе незаконную сделку. Получив отказ, начали требовать в качестве "компенсации" 100 тысяч долларов", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемых во время передачи им части денег.

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Сейчас обоим мужчинам объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

До избрания меры пресечения они задержаны. Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 146 (незаконное лишение свободы) УК.

Напомним, недавно Святошинский районный суд Киева избрал меры пресечения участникам банды, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей Белой Церкви .

Кроме этого, мы сообщали, что в Киевской области правоохранители провели масштабную спецоперацию по поимке нескольких крупных преступных группировок. Задержаны больше десятка человек, подозреваемых в вымогательстве денег и нападениях на бизнесменов. По данным прокуратуры, крышевал преступников полицейский.

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