Туристическая полиция Одессы готовится к наплыву гостей
Копам расскажут о европейском опыте взаимодействия правоохранителей с общественностью
Готовятся к курортному сезону и в полиции. Так, в Одессе начался трехдневный тренинг Консультативной миссии ЕС (КМЕС) по организации работы туристической полиции. В нем принимают участие те правоохранители, которые будут задействованы в несении службы на станциях туристической полиции во время турсезона-2019.
"Каждый из тренировочных дней полицейские будут проходить специально подготовленные тесты, выполнять ситуативные упражнения и получать "домашние задания". Все это делается для достижения конечной цели — сделать будущий курортный сезон спокойным, а отдых для туристов и гостей региона — безопасным", — сообщили в отделе коммуникации облуправления полиции.
Основная тема тренинга — роль умелого менеджмента в работе полиции. Полицейские вместе с экспертами КМЕС будут разбирать способы формирования эффективной команды сотрудников, средства их мотивации и участие каждого в принятии решений.
Кроме того, одесским копам расскажут о европейском опыте взаимодействия правоохранителей с общественностью на примере работы полиции в курортный сезон.
Как сообщалось, одесситы разработали интерактивную карту туробъектов. У каждой достопримечательности на карте есть свой значок и цвет.
Напомним, доходы Украины от туризма выросли в 2,5 раза. В Кабмине объяснили, что способствует развитию отрасли.
Тем временем, украинцы могут ездить в Таиланд без виз. Безвизовые условия въезда касаются только туристов, которые едут в страну не более чем на 30 дней.
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