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Туристическая полиция Одессы готовится к наплыву гостей

Сегодня, 19:29

Копам расскажут о европейском опыте взаимодействия правоохранителей с общественностью

Полицейские на тренинге. Фото: od.npu.gov.ua
Полицейские на тренинге. Фото: od.npu.gov.ua.

Готовятся к курортному сезону и в полиции. Так, в Одессе начался трехдневный тренинг Консультативной миссии ЕС (КМЕС) по организации работы туристической полиции. В нем принимают участие те правоохранители, которые будут задействованы в несении службы на станциях туристической полиции во время турсезона-2019. 

"Каждый из тренировочных дней полицейские будут проходить специально подготовленные тесты, выполнять ситуативные упражнения и получать "домашние задания". Все это делается для достижения конечной цели — сделать будущий курортный сезон спокойным, а отдых для туристов и гостей региона — безопасным", — сообщили в отделе коммуникации облуправления полиции. 

Основная тема тренинга — роль умелого менеджмента в работе полиции. Полицейские вместе с экспертами КМЕС будут разбирать способы формирования эффективной команды сотрудников, средства их мотивации и участие каждого в принятии решений.

Кроме того, одесским копам расскажут о европейском опыте взаимодействия правоохранителей с общественностью на примере работы полиции в курортный сезон.

Как сообщалось, одесситы разработали интерактивную карту туробъектов. У каждой достопримечательности на карте есть свой значок и цвет.

Напомним, доходы Украины от туризма выросли в 2,5 раза. В Кабмине объяснили, что способствует развитию отрасли.

Тем временем, украинцы могут ездить в Таиланд без виз. Безвизовые условия въезда касаются только туристов, которые едут в страну не более чем на 30 дней.


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Тег туризм, туристы, правоохранители, сезон, тренинг

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АВТОР:

Виктор Борисенко

Источник:

Сегодня

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