С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в Таиланд без виз
Безвизовые условия въезда касаются только туристов, которые едут в страну не более чем на 30 дней
Украинцы с 14 апреля могут путешествовать в Королевство Таиланд как туристы без виз. Об этом сообщил президент Петр Порошенко.
"С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Для пребывания в стране до 30 дней нужно иметь только загранпаспорт – биометрический или небиометрический", - написал глава государства на своей странице в Facebook.
Отметим, что для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.
Ранее мы писали, что Украина продлила безвизовый режим с Северной Македонией на один год. Об этом говорится в указе президента №57 от 6 марта.
Напомним, ранее украинский загранпаспорт занял 41 место из 106 в Индексе паспортов компании Henley & Partners, так как на тот момент граждане Украины могли посещать без виз 128 стран. Также мы писали, что безвизовый режим для украинцев ввела еще одна страна.
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