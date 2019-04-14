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С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в Таиланд без виз

Сегодня, 10:06

Безвизовые условия въезда касаются только туристов, которые едут в страну не более чем на 30 дней

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Украинцы с 14 апреля могут путешествовать в Королевство Таиланд как туристы без виз. Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

"С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Для пребывания в стране до 30 дней нужно иметь только загранпаспорт – биометрический или небиометрический", - написал глава государства на своей странице в Facebook.

Отметим, что для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

Ранее мы писали, что Украина продлила безвизовый режим с Северной Македонией на один год. Об этом говорится в указе президента №57 от 6 марта.

Напомним, ранее украинский загранпаспорт занял 41 место из 106 в Индексе паспортов компании Henley & Partners, так как на тот момент граждане Украины могли посещать без виз 128 стран. Также мы писали, что безвизовый режим для украинцев ввела еще одна страна.

Смотрите видео: место в Индексе паспортов мира может помочь усилить экономику Украины

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Тег туризм, Таиланд, безвиз

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