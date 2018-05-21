У коллекционера из Одесской области изъяли сабли и ножи

Сегодня, 18:54

Полиции мужчина заявил, что собирал все это для коллекции

Фото: полиция
Фото: полиция

Правоохранители изъяли у жителя села Александровка Одесской области боеприпасы и холодное оружие. Полиции он заявил, что собирал все это для коллекции.

Как сообщают в Лиманском отделе полиции, опасные предметы нашли у мужчины дома во время обыска.

"Корпус гранаты, патроны, ножи и сабли отправили на экспертизу. По ее результатам принимается решение касательно владельца", — говорят правоохранители.

Данные о случившемся внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о незаконном обращении с оружием, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее мы писали, что у жителя Бучи в квартире нашли арсенал оружия.

Также сообщалось, что правоохранители в Запорожье ликвидировали деятельность преступной группировки, которая занималась поставкой и сбытом огнестрельного оружия на заказ. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Напомним, на Прикарпатье у жителя поселка Делятин Надвирнянского района работники полиции изъяли арсенал оружия и боеприпасов.
оружие, сабля, боеприпасы, холодное оружие

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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