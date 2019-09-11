Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,47

У моря в Одессе медики помогли тысячам отдыхающих

11 сентября, 11:41

Виктор Борисенко

За время курортного сезона помощь врачей потребовалась более чем трем тысячам человек

На пляжах Одессы за время курортного сезона в медпунктах оказали помощь 3031 отдыхающему, 510 из которых — дети. При этом, как заверили в пресс-службе мэрии, в подавляющем большинстве случаев все необходимые процедуры проводили на месте.

"Только в 83-х случаях вызывали бригады экстренной медицинской помощи", — подсчитали в муниципалитете.

Реклама

По словам медицинского директора Центра неотложной медпомощи, который обеспечивал работу медпунктов, Алексея Кощука, большая часть обращений была связана с травмами, ранами, ушибами, повышением артериального давления, отравлениями, общим перегревом.

"Были обращения, относящиеся к категории экстренных: это и утопления, и спинальные травмы (так называемые травмы ныряльщиков), и тяжелые тепловые удары. Был даже диагностирован инфаркт миокарда", — рассказал Кощук, добавив, что летальных случаев удалось избежать.

В тренде
"Изоляция" в Донецке: боевики создали тайный концлагерь

Медпункты работают каждый день на пляжах "Ланжерон", "Отрада", "Дельфин", "Аркадия", "Лузановка", а также 11-й, 13-й и 16-й станциях Большого Фонтана.

Напомним, в начале августа Одессу затопил мощный ливень. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Одесса пляжи врачи курорт

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
В Одессе застигнутый на воровстве мужчина набросился с молотком на старушку
В Одессе застигнутый на воровстве мужчина набросился с молотком на старушкуОдесса
Под Одессой боксер-иностранец жестоко избил полицейского
Под Одессой боксер-иностранец жестоко избил полицейскогоОдесса
Скандал в Одессе: коп выложил в сеть видео, где он пьет алкоголь за рулем
Скандал в Одессе: коп выложил в сеть видео, где он пьет алкоголь за рулемОдесса
Свитолина идет на полмиллиарда: озвучена гигантская сумма призовых Элины за всю карьеру
Свитолина идет на полмиллиарда: озвучена гигантская сумма призовых Элины за всю карьеруТеннис
В Одессе после разбойного нападения задержаны трое парней: появилось видео
В Одессе после разбойного нападения задержаны трое парней: появилось видеоОдесса

Новости партнеров

Loading...