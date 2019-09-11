У моря в Одессе медики помогли тысячам отдыхающих

За время курортного сезона помощь врачей потребовалась более чем трем тысячам человек

На пляжах Одессы за время курортного сезона в медпунктах оказали помощь 3031 отдыхающему, 510 из которых — дети. При этом, как заверили в пресс-службе мэрии, в подавляющем большинстве случаев все необходимые процедуры проводили на месте.

"Только в 83-х случаях вызывали бригады экстренной медицинской помощи", — подсчитали в муниципалитете.

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По словам медицинского директора Центра неотложной медпомощи, который обеспечивал работу медпунктов, Алексея Кощука, большая часть обращений была связана с травмами, ранами, ушибами, повышением артериального давления, отравлениями, общим перегревом.

"Были обращения, относящиеся к категории экстренных: это и утопления, и спинальные травмы (так называемые травмы ныряльщиков), и тяжелые тепловые удары. Был даже диагностирован инфаркт миокарда", — рассказал Кощук, добавив, что летальных случаев удалось избежать.

Медпункты работают каждый день на пляжах "Ланжерон", "Отрада", "Дельфин", "Аркадия", "Лузановка", а также 11-й, 13-й и 16-й станциях Большого Фонтана.

Напомним, в начале августа Одессу затопил мощный ливень. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.

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