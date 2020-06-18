Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: суд принял новое решение

В Одесской области подозреваемого в жестоком убийстве 11-летней школьницы Дарьи Лукьяненко снова отправили в СИЗО. Раздельнянский районный суд продлил меру пресечения Николаю Тарасову еще на два месяца.

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Как рассказали в пресс-службе суда, такое решение приняли на закрытом судебном заседании 17 июня. Сейчас коллегия судей продолжает исследовать письменные доказательства, которые предоставила сторона родных убитой девочки.

Следующее заседание суда по резонансному делу назначили на 25 июня. Оно тоже пройдет в закрытом режиме.

Напомним, жуткое убийство в Ивановке Одесской области произошло год назад. Тело пропавшей Даши Лукьяненко было найдено после напряженных поисков 19 июля. Ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Примечательно, что позже, в декабре 2019 года, во время рассмотрения дела по существу в Раздельнянском районном суде Николай Тарасов заявил, что своей вины не признает и что это полицейские силой заставили его сознаться в убийстве.

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