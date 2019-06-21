Убийство Даши Лукьяненко: эксперты назвали причину смерти ребенка

В полиции рассказали о возможном развитии событий во время убийства девочки

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Непосредственной причиной смерти 11-летней Даши Лукьяненки, которая была убита в Одесской области, оказалась колото-резаная рана шеи. К такому выводу пришли судебные медики, исследовавшие тело ребенка.

Как стало известно, вооруженный ножом убийца повредил девочке сонную артерию. По версии следствия, преступление было совершено на сексуальной почве, сообщает "Думская".

Незадолго до совершения преступления подозреваемый — 22-летний Николай Тарасов — зашел на рынок, где работает его мать и мать девочки, где совершил покупку. В этот момент он увидел девочку и задумал ее изнасиловать.

"Он вышел с рынка за четыре минуты до того, как вышла потерпевшая. Пришел к себе во двор, дождался ребенка, который шел в танцевальный кружок, затащил в дом, где попытался раздеть и изнасиловать", - рассказал начальник областного управления Нацполиции Олег Бех

По версии следствия, получив отпор, подозреваемый придушил девочку, "нанес ей телесные повреждения острым предметом — шилом или ножом, потом связал ноги, надел на голову кулек, замотал кулек скотчем, привязал к ногам камни и бросил в отверстие уличного туалета".

Напомним, подозреваемый в совершении преступления уже признался в содеянном. По словам подозреваемого, он сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. После убийства он бросил тело ребенка в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

Как сообщалось, 11-летняя Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии Украины, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

Проводились обыски и подворовые обходы, прочесывались поля, посадки, овраги и заброшенные строения, на въезде в Ивановку работали посты полиции. Также велись поиски с воздуха.

Кроме того, полиция задержала мошенника за вымогательство 10 тысяч долларов у родителей девочки, пропавшей 13 июня в Ивановском районе. Как сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, у родителей 11-летней Даши Лукьяненко мошенник вымогал крупную сумму, пытаясь нажиться на их горе.

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