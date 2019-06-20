Убийство Даши Лукьяненко: появились фото и видео с подозреваемым

Мужчина сознался в убийстве 11-летней девочки

Фото: Facebook Vyacheslav Abroskin.

В сети появилось фото подозреваемого убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко жителя Ивановки. Снимок, на котором запечатлен мужчина, опубликовало местное издание "Думская".

По данным издания, копы опрашивали мужчину уже в первый день поисков девочки. Несмотря на то, что Даша пропала возле дома подозреваемого, сначала полицейские не обратили на него внимания. Также соседи слышали детский крик возле дома Николая и видели, как он что-то жег.

Фото: dumskaya.net

Подозреваемый отметился невероятным цинизмом. Как рассказали волонтеры, он даже привязался к одной из групп, которая искала девочку.

Издание отмечает, что не исключено, что семья парня знала о его преступлении. Сначала мужчина говорил, что на момент исчезновения Даши ничего не слышал, так как мылся и жарил яйца. Его родители также заверяли, что ничего не видели.

Напомним, подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко уже задержали – им оказался 22-летний местный житель. Мужчина уже признался в содеянном. По словам подозреваемого, он сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. После убийства он бросил тело ребенка в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

Как сообщалось, 11-летняя Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии Украины, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

Проводились обыски и подворовые обходы, прочесывались поля, посадки, овраги и заброшенные строения, на въезде в Ивановку работали посты полиции. Также велись поиски с воздуха.

Кроме того, полиция задержала мошенника за вымогательство 10 тысяч долларов у родителей девочки, пропавшей 13 июня в Ивановском районе. Как сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, у родителей 11-летней Даши Лукьяненко мошенник вымогал крупную сумму, пытаясь нажиться на их горе.

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