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Украинцы массово едут в Одессу: трассу сковали пробки (фото)

7 августа, 15:07

Руслан Ровик Руслан Ровик

Машины выстроились в 30-километровую очередь

В Одесской области, на трассе Киев – Одесса, возникли огромные заторы – очередь автомобилей выстроилась на 30 километров, как уже было перед длинными выходными на День Конституции.

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Как сообщает Telegram-канал "Новости Одессы", желающим отдохнуть на морском берегу приходится стоять в пробке около часа.

Между тем, на мосту через Хаджибейский лиман в связи с большим потоком машин, решили ограничить движение – там функционируют только две полосы движения.

Как сообщили в патрульной полиции области, такой запрет было решено ввести с 7 до 10 часов утра, чтобы освободить дорожные развязки.

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Копы перенаправляют машины в районе села Бурдовка – с трассы Киев – Одесса в сторону Раздельной, Степановки и Кучургана, откуда по дороге М-16 можно добраться до областного центра.

Напомним, в Одессе специалисты исследовали морскую воду на городских пляжах и установили, что она не соответствует микробиологическим нормам. По словам сотрудников лабораторного центра, на большинстве пляжей обнаружили кишечную палочку.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, во сколько обойдется отдых у моря в Херсонской области и Одессе в этом году. По словам владельцев украинских баз отдыха, в 2020 году сезон начался с конца июня. Дорогой в этом году отдых в Одессе.

Больше об этом читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Туризм на паузе: что изменится после карантина и где можно будет отдохнуть" .

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отдых Одесса мост море пробки лиман одесская область заторы

Источник: Сегодня

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