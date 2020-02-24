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Падают столбы и деревья: непогода натворила беды в Николаеве (фото и видео)

24 февраля, 13:50

Во дворе многоэтажки дерево раздавило машину

Непогода, которая накрыла Украину 24 февраля, не обошла и Николаев. Ветер валит в городе столбы и деревья, сообщает 0512.com.ua.

В частности, во дворе многоэтажного дома в районе старого Ж\Д дерево рухнуло на провода и потащило за собой электроопору. После этого оно упало на "Таврию" и расплющило заднюю часть машины.

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Кроме того, столб зацепил еще один припаркованный микроавтобус.

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Ранее мы писали, что на Одесскую область обрушился сильнейший шторм. Ураганный ветер срывает из домов крыши и валит на дороги деревья.

А во Львовской области из-за ветра падают деревья, а без электричества остаются десятки сел. Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты.

Синоптики ранее прогнозировали, что погода в Украине 24 февраля резко ухудшится. Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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