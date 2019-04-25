В центре Одессы вдоль улицы возникли "окопы": появились фото

На улицу вывели строительную технику и сняли дорожное покрытие











В центре Одессы на улице Софиевской активно идут ремонтные работы – по всей длине улицы с проезжей части сняли дорожное покрытые, так что две стороны улицы теперь разделяет широкий ров глубиной около полуметра.

Местные жители, которые владеют автомобилями, по всей видимости, подъезжают к домам по тротуару, а строительная техника работает в начале улицы.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман отправился с рабочей поездкой по трем областям страны – Киевской, Черкасской и Винницкой, где осмотрел состояние строительства и ремонта дорог. В центре внимания – участки трасс М-05 Киев – Одесса и М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка.

Эти дороги входят в международный транспортный коридор GO Highway, который должен соединить украинские черноморские порты с польскими портами в Балтийском море. Работы по строительству этого коридора начались в 2018 году.

Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости Украины. Однако для восстановления всех автомобильных путей нужно более триллиона гривен – столько составляет доходная часть всего госбюджета бюджета, в проекте сметы на 2019 год. Кроме того, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно 59 лет.

Ремонтировать дороги в 2019 году начали с февраля:

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