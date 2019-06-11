В ГСЧС подтвердили гибель шести людей из-за пожара в Одессе

После пожара в Одессе госпитализированы 4 человека

Фото: Думская

В Одессе в результате пожара в психбольнице погибли шесть человек. Эту информацию СМИ подтвердили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"Подразделениями ГСЧС спасены 15 человек, из них четыре человека умерли не приходя в сознание и шесть в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом госпитализированы, из них два человека умерли. Всего погибло шесть человек, госпитализированы четыре человека", – говорится в сообщении на сайте.

Напомним, что ранее для тушения пожара в Одессе от ГСЧС было привлечено 12 единиц техники и 57 человек личного состава. В 22:53 пожар локализован. В 23:19 пожар был ликвидирован. Причина пожара и гибели людей – устанавливается.

Ранее в Харьковской области горело отделение по переработке нефти. К тушению были привлечены 36 человек личного состава и 9 единиц техники. Пожар на площади 50 м. кв. локализовали.

Напомним, под Киевом вспыхнул пожар на птицефабрике.

А в Хмельницком произошел пожар на станции шиномонтажа. Вследствие ЧП город окутал едкий дым.

Также мы писали, что 35 харьковских спасателей почти час тушили масштабный пожар на территории ангара пилорамы.

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