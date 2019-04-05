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В Измаиле "гонщик" спровоцировал сразу два ДТП

Сегодня, 11:22

В авариях пострадали четыре человека

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
В Измаиле "гонщик" спровоцировал сразу два ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/60a/e94/5c960ae94ae73.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/60a/e94/5c960ae94ae73.jpg Одесса В авариях пострадали четыре человека

В Измаиле автомобиль под управлением "гонщика" спровоцировал сразу два дорожно-транспортных происшествия. Как рассказали "Сегодня" сотрудники полиции Одесской области, столкновения произошли на перекрестке улиц Семинарской и Кишиневской.

Как стало известно, автомобиль BMW, приближаясь к нерегулируемому перекрестку на улице Кишиневской, проигнорировал знак "уступи дорогу" и врезался в микроавтобус Mercedes с пассажирами, который ехал в сторону областного центра.

"Mercedes, водитель которого не справился с управлением, перевернулся. А автомобиль BMW, продолжая движение, совершил за перекрестком столкновение со встречным автомобилем Ssang Yong", — рассказали в полиции.

В результате аварий пострадали четверо из семи пассажиров микроавтобуса. Их доставили в больницу, а после оказания медпомощи отправили по домам. Все пострадавшие получили легкие телесные повреждения. Сейчас копы ожидают результатов экспертизы, чтобы начать досудебное расследование.

Напомним, недавно в Запорожье полицейские устроили "киношную" погоню за пьяным угонщиком, который, как оказалось, должен был находиться под домашним арестом.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада приняла законопроект № 7279-д, который ужесточает ответственность за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. "За" проголосовали 239 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Также мы сообщали, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Как отмечают в полиции, часто ДТП происходят по вине пьяных водителей. 

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Тег ДТП, Измаил, одесская область

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АВТОР:

Дана Митанова

Источник:

Сегодня

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