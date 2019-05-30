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В Измаиле спустили на воду бронированный катер "Лубны": появились фото и видео

30 мая, 17:36

Военный корабль будет заниматься охраной устья Дуная и прилегающих территорий


В Одесской области спустили на воду Дуная корабль Морской охраны из проекта 1204 "Шмель", – судно BG82 "Лубны", которое будет дислоцироваться в Измаиле.

Как сообщили на заводе "Дунайсудосервис", была проведена очистка, дефектация и ремонт корпуса. Задание было непростым из-за сложности обводов и малой толщины корпуса, особенно в кормовой части, где трудоемкость процесса превышала стандартные заводские нормы. После ремонта на корпус корабля нанесли камуфляжное покрытие.

Ранее на предприятии провели ремонт аналогичного катера "Нежин". В ближайшее время предприятие приступит к ремонту еще одного корабля этого типа — "Измаила" (BG84).

На каждом судне из этого проекта на время ремонта сняли артиллерийские установки – их ремонтом занималось предприятие "Магистраль-Юг" в Николаеве. После ремонта пушки испытают на полигоне.

Стоимость их ремонта составила около 5,3 млн грн. Артустановки были полностью разобраны, корпус башен, детали, прицелы, приборы и собственно пушки подверглись дефектации и ремонту.


Добавим, что артиллерийские катера проекта 1204 строились в 1967-1972 годах, но до сих пор востребованы. Они предназначены для несения дозорной службы на реках и озерах, уничтожения речных судов и боевых катеров противника, содействия сухопутным войскам артиллерийско-пулеметным огнем, перевозки личного состава с вооружением при переправах и для действий в бассейнах рек и в прибрежных мелководных районах морей.

Водоизмещение катеров – 71-77 тонн, длина – 27,4 м, ширина – 4,32 м, высота – 2 м, осадка – 1 м, бронирование – 4-15 мм, двигатели – два дизеля М-50Ф, полная скорость хода – 24 узла, а экономная – 10 узлов, дальность плавания — 320 миль на 10 узлах и 240 миль на 20 узлах, автономность — семь суток. Экипаж — 14 человек (офицер, два мичмана и матросы).


Катера вооружены 76-мм башенной артиллерийской установкой Д-56Т от плавающего танка ПТ-76Б, 7,62-мм пулемет СГМТ, 25-мм спаренная зенитная артустановка, семнадцатиствольная 140-мм пусковая установка неуправляемых ракет БМ-14-17, два переносных зенитных комплекса "Стрела-2М", до четырех донных и 10 якорных мин.

Напомним, в рамках стратегии развития Военно-морских сил Украины до 2035 года на киевском судостроительном предприятии "Кузница на Рыбальском" спустили на воду новый разведывательный корабль специального назначения. Тогда министр обороны Степан Полторак отметил, что Военно-морские силы Украины быстро набирают обороты – боевые способности ВМС за последние годы значительно повысились.

Одно из направлений стратегии развития ВМСУ – концепция так называемого "москитного флота", состоящего из большого количества маленьких, но хорошо вооруженных катеров. В эту концепцию вписывается и принятие на вооружение американских катеров типа Islands, которые до сих пор ждут, пока Украина их заберет.

Отметим, что после активизации российской агрессии в Черном и Азовском морях, Украина срочно начала преобразовывать свои морские силы. Читайте подробней в материале "Сегодня", как реформируют украинский флот к 2035 году.

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Тег Дунай, Измаил, катер, одесская область

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АВТОР:

Мария Дмитренко

Источник:

Сегодня

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