В Одессе арендатор пляжа с оружием бросался на активистов: видео

На пляже "Отрада" произошел конфликт

В Одессе на пляже арендатор с автоматом напал на депутатов и журналистов. Скриншот.

В Одессе произошел конфликт между арендатором пляжа "Отрада" и группой активистов, в которой были депутаты и журналисты.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, общественники попытались разрушить забор развлекательного заведения, который, по их мнению, был установлен незаконно.

Пытаясь им помешать, владелец учреждения "достал предмет, похожий на автоматическое оружие, и стал им угрожать". Всех участников доставили в отдел полиции.



Видео: "Думская"

Напомним, что после начала курортного сезона на пляжи Одессы приходит множество отдыхающих в любое время суток. Журналисты "Сегодня" прошлись по пляжам с фотоаппаратом – взрослые и дети активно отдыхают даже на тех пляжах, где еще недавно не рекомендовали купаться из-за "цветения" воды.

Недавно мы сообщали о том, как в Днепре на водителя маршрутки с кулаками набросился пассажир. После инцидента водителя госпитализировали. Также мы сообщали о том, как ссора в маршрутном такси в Днепре закончилась поножовщиной.

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