В Одессе арестован подозреваемый в убийстве экс-мэра Тирасполя

Продолжаются поиски сообщников преступника

Андрей Безбабченко. Фото: Думская.

В Одессе задержан и арестован гражданин одного из соседних государств, подозреваемый в организации разбойного нападения и умышленного убийства в мае этого года бывшего мэра г.Тирасполь (непризнанная ПМР, Молдова) Андрея Безбабченко.

Об этом сообщает сайт Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в мае в полицию обратилась жена потерпевшего с заявлением об исчезновении своего мужа и его автомобиля. Обстановка в доме, где он жил, была нарушена. Спустя некоторое время тело погибшего со следами насильственной смерти полицейские нашли на территории нежилой постройки в Лиманском районе Одесской области.

"Как выяснилось, … зная о состоянии потерпевшего, подозреваемый – 56-летний уроженец соседнего государства – решил завладеть его имуществом. Для реализации задуманного он подобрал трех сообщников. По заранее разработанному плану злоумышленники проникли в дом мужчины и избили его, требуя деньги и ценности. Не получив желаемого, потерпевшего связали, после чего в багажнике его же машины вывезли в безлюдное место, где убили", – сообщает сегодня пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Одесской области.

"Сейчас организатор разбойного нападения и умышленного убийства арестован. Принимаются меры по задержанию других соучастников преступления", – сказано в сообщении.

А.Безбабченко с 1990 года возглавлял тираспольскую строительную компанию, а в 2012-2016 годах был председателем так называемой "государственной администрации Тирасполя и Днестровска". 28 сентября 2016 г. Безбабченко подал в отставку и принял участие в избирательной кампании тогдашнего "президента приднестровской республики" Евгения Шевчука. После поражения последнего бежал в Украину.

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