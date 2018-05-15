В Одессе артист метал ножи в собственную жену: появилось яркое видео

В Одессе артист цирка Сергей Шадрин установил сразу два национальных рекорда, за 50 секунд метнув ногами 13 ножей, и еще 91 нож за 61 секунду в мишень, возле которой стояла его жена.

Об этом в своем Facebook сообщил эксперт Национального реестра рекордов Украины Дмитрий Яицкий, отметив, что расстояние между метателем и мишенью составляло 2,8 метра.

"Наибольшее количество ножей было запущено в мишень с живым человеком за одну минуту вначале при помощи ног (13 ножей за 50 сек), а затем руками (91 попадание за 60 секунд). Поздравляем Сергей Шадрин с его достижениями! Национальный Реестр Рекордов и вся Украина гордится своим рекордсменом!" – написал он.

Отметим, что недавно сайт "Сегодня" вспомнил самые необычные достижения, установленные в Харькове, за которые был получен сертификат "Самое большое количество рекордов, зарегистрированных в одном городе на протяжении одного года".

Среди необычных достижений — самая большая картина из теннисных мячиков с изображением теннисистки Татьяны Перебийнис, созданная Павлом Нифотновым, самый большой флаг Украины из живых цветов, огромные муралы с изображениями Тараса Шевченко и Юрия Гагарина, а также 509 персонажей мультфильмов, которых слепил из пластилина Эльчин Оруджев.

Напомним, недавно в Новой Зеландии зафиксировали необычный рекорд – самую высокую волну в истории наблюдений на морях южного полушария: на берегу острова Кэмпбелл поднялась волна высотой 23,8 метра (это практически высота 9-этажного дома).