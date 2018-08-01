В Одессе пьяная сотрудница полиции устроила ДТП

В Одессе легковушка Nissan, под управлением нетрезвой сотрудницы одного из городских отделов полиции, врезался в припаркованный автомобиль, о чем сообщили в пресс-службе полиции области.

Авария произошла сегодня, 1 августа, ночью на 1-й станции Люстдорфской дороги. Согласно результатам проверки, женщина пребывала в состоянии алкогольного опьянения, но, в связи с ее несогласием с выводами тестирования, она была направлена на дополнительное медицинское освидетельствование.

"В отношении нарушителя составлены протоколы по статьям 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) и 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного , наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – сообщили в полиции.

Также по данному факту назначена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение о привлечении сотрудницы полиции к дисциплинарной ответственности.

Недавно начальника Балтского отдела полиции Одесской области, полковника Александра Немцева, 18 июля задержали на получении взятки.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении взяток командира роты одного из батальонов Управления патрульной полиции в Днепропетровской области и его подчиненного.