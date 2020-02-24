В Одессе дерево убило женщину, а алюминиевые трубы проткнули джип (фото и видео)

В Одессе вовсю свирепствует непогода – в центре города рухнувшее из-за ветра дерево убило женщину. Об этом сообщает "Думская".

Трагедия произошла на улице Нежинской у дома № 37. По данным издания, погибшей было около 60 лет. На место приехала скорая помощь и полиция.

А на Маразлиевской улице ураганный ветер снес строительные материалы с крыши дома. Алюминиевые трубы рухнули на припаркованные под домом машины. Одному из автомобилей, внедорожнику BMW, повезло меньше всех – металлические изделия проткнули крышу и лобовое стекло авто.

Горожане в соцсетях публикуют фото других последствий непогоды в городе.

Ранее мы писали, что на Одесскую область обрушился сильнейший шторм. Ураганный ветер срывает из домов крыши и валит на дороги деревья.

Также мы сообщали, что к Одессе приближается активный циклон "Юля", который принесет резкое ухудшение погоды – сильные осадки и ураганный ветер.

Синоптики ранее прогнозировали, что погода в Украине 24 февраля резко ухудшится. Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

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