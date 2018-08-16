В Одессе двухлетний ребенок выпал с пятого этажа

Сегодня в Одессе 2-летний ребенок выпал с 5-го этажа и остался жив. Об этом сообщила волонтер Любовь Любушкина. ЧП произошло в Суворовском районе Одессы.

"Сегодня с 5 этажа выпал малыш Островский Кирилл. 2 года. Сейчас находится в реанимации", – сообщила волонтер.

Отмечается, что семья, в которой произошло несчастье, является благополучной. Волонтеры собирают деньги для спасения ребенка.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, с детьми в Украине все чаще происходят несчастные случаи, когда малыши вместе с москитными сетками выпадают из открытых окон.

Так, недавно в Черкассах пятилетняя девочка выпала из окна третьего этажа – с множественными травмами ее доставили в реанимацию. Как выяснилось, ребенок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и полетел вниз.

Такие ситуации нередко заканчивались и трагически, а несколько дней назад в столице из окна 12 этажа выпал четырехлетний мальчик, погибший на месте, а в Днепре из окна пятого этажа выпала трехлетняя девочка, которая находится в реанимации.

Напомним, недавно в Подольском районе Киева трехлетний ребенок выпал с 15-го этажа. От полученных травм мальчик погиб на месте.

Также ранее мы писали, что все больше малышей гибнут или тяжело травмируются из-за того, что выпадают из окон с москитными сетками.