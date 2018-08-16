В Одесской области на шестилетнего мальчика упал металлический забор: ребенок погиб

Сегодня, 18:03

Несчастный случай произошел на глазах у бабушки мальчика

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

В Одесской области на шестилетнего мальчика упали металлические ворота, ребенок погиб. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"6-летний мальчик получил телесные повреждения несовместимые с жизнью в результате падения на него металлических ворот", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, мальчик вылез на ворота, которые сломались и упали вместе с ребенком. Несчастный случай произошел на глазах у бабушки погибшего.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой несчастный случай Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Кроме того, 14 августа в Одессе на Французском бульваре 51-летний мужчина облил кислотой 12-летнего мальчика.                                                                                        

Ранее мы писали о том, что в городе Изюм Харьковской области женщина по неосторожности утопила в ванной двухлетнюю дочь, после чего пыталась покончить жизнь самоубийством на берегу реки Северский Донец.
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