В Одесской области на шестилетнего мальчика упал металлический забор: ребенок погиб

Несчастный случай произошел на глазах у бабушки мальчика

В Одесской области на шестилетнего мальчика упали металлические ворота, ребенок погиб. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"6-летний мальчик получил телесные повреждения несовместимые с жизнью в результате падения на него металлических ворот", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, мальчик вылез на ворота, которые сломались и упали вместе с ребенком. Несчастный случай произошел на глазах у бабушки погибшего.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой несчастный случай Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Кроме того, 14 августа в Одессе на Французском бульваре 51-летний мужчина облил кислотой 12-летнего мальчика.

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