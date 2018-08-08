В Херсонской области столкнулись грузовик и легковушка: погибли двое детей

В Харьковской области на 269 километре автодороги "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" столкнулись легковой автомобиль "Mazda-3" и грузовик "МАЗ". Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"На месте происшествия работники полиции предварительно выяснили, что 44-летний водитель автомобиля "Mazda-3", двигаясь в направлении г. Геническ, пока по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и совершил наезд на стоящий автомобиль "МАЗ"", – говорится в сообщении.

В результате аварии двое детей из легковушки погибли. Их родителей с травмами госпитализировали в больницу.

"Предварительная правовая квалификация события – ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия", – отметили в полиции.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине.