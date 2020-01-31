В Одессе "героя парковки" догнала карма: появилось видео

Фото: Думская

В Одессе водителя внедорожника, который припарковал авто на тротуаре, вскоре настигла карма. При попытке выехать машина угодила в глубокую яму. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Подслушано Одесса".

Все произошло на перекрестке улицы Инглези и проспекта Небесной Сотни.

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Фото: Подслушано Одесса, Telegram

Не так давно в Киеве машину очередного "героя парковки", который оставил транспортное средство на газоне у жилых домов на улице Драгоманова, "украсили" булыжниками.

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Напомним, в городе началась активная борьба с нарушителями парковки. Таким водителям грозят не только штрафы, но и эвакуация машин. "Сегодня" разбирались, чьи авто забирают на штрафплощадки в первую очередь и сколько придется заплатить. Кстати, сам реестр админнарушений пока работает в тестовом режиме, но скоро должен пройти регистрацию в Минюсте.

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на крышах общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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