В Одессе из-за ДТП остановилось движение трамваев: появились фото

В Одессе произошло масштабное ДТП – трамвай столкнулся с внедорожником, а тот "помял" три машины. Об этом сообщает "Пушкинская".

Авария случилась у дома №7 на Старопортофранковской. По предварительным данным, водитель внедорожника Mitsubishi сдавал назад и не заметил трамвай, который ехал позади. После столкновения с электротранспортом машину прижало к трем припаркованным авто.

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В результате ДТП никто не пострадал, но движение трамваев в сторону Пересыпи приостановлено. На месте работают патрульные.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2716 человек.

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Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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