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В Одессе конфликт между водителями закончился стрельбой

Сегодня, 11:44

Открывшему против оппонента огонь водителю уже сообщили о подозрении

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области.
В Одессе конфликт между водителями закончился стрельбой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bd0/2d6/5c6bd02d65171.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bd0/2d6/5c6bd02d65171.jpeg Одесса Открывшему против оппонента огонь водителю уже сообщили о подозрении

В Одессе между водителями произошел конфликт. Один из мужчин открыл против своего оппонента огонь из пистолета, сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел на улице Черноморского казачества. Как выяснилось, возмущенный тем, что его автомобиль "подрезала", как ему показалось, другая машина, мужчина догнал ее и заставил водителя остановиться. Во время ссоры мужчина достал пистолет и выстрелил в сторону оппонента. Одна из пуль попала в кисть руки 38-летнего мужчины.

Угомонить правонарушителя удалось полицейским. Правоохранители изъяли у него пистолет и направили оружие на экспертизу. 31-летнему правонарушителю уже сообщили о подозрении.

"По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", – рассказали в полиции и отметили, что следствие по факту стрельбы продолжается.

Напомним, в ночь на 15 февраля в центре Одессы копы задержали двоих мужчин, устроивших стрельбу возле ночного клуба.

Кроме того, недавно генеральный прокурор Юрий Луценко выступил за легализацию оружия в Украине. По его словам, у людей слишком много оружия на руках – от 3 до 5 миллионов единиц – и его практически невозможно обнаружить и изъять. Поэтому, по его словам, нужно узаконить его и он назвал условия для разрешения на ношение "огнестрела".

Как известно в Украине уже давно муссируется тема разрешения вооружаться украинцам. Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" рассказывал обо всех "за" и "против" и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев.

 

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Тег Одесса, мужчины, водители, стрельба, пострадавший

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