В Черновицкой области со стрельбой задержали нарушителей границы
Злоумышленники передвигались на внедорожнике на британской регистрации
На Буковине задержали шестерых нарушителей, которые сопротивлялись пограничникам и пытались бежать.
"Поздно вечером пограничники Черновицкого отряда заметили у границы дорожку из следов нескольких человек. Вскоре с помощью служебной собаки и тепловизора они обнаружили группу из пяти человек. Увидев наряд, неизвестные разделились на две группы и пытались убежать. Во время преследования пограничники несколько раз стреляли в воздух, поскольку "бегуны" не реагировали на их предупреждения. Вскоре военнослужащие догнали и задержали их. Беглецы оказались жителями населенного пункта Красноильск", – сообщают в ГПС.
Других сообщников и водителя внедорожника британской регистрации задержали на одной из дорог приграничной зоны. Чтобы остановить машину, пограничникам снова пришлось применить стрельбу.
В автомобиле, который был остановлен в трех километрах от границы, кроме дерзкого водителя, были еще два пассажира.
В результате пять нарушителей привлечены к административной ответственности за попытку нарушения государственной границы и злостное неповиновение военнослужащим. Автомобиль передали сотрудникам Нацполиции.
Что касается водителя, то в его действиях также усматриваются признаки совершения уголовного преступления (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), о чем направлено сообщение в полицию Черновицкой области.
Напомним, недавно произошло нападение группы из 20 человек на пограничников в Черновицкой области.
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