В Черновицкой области со стрельбой задержали нарушителей границы

Злоумышленники передвигались на внедорожнике на британской регистрации

Фото: ГПС

В Черновицкой области со стрельбой задержали нарушителей границы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a80/9ae/5c6a809ae3bf0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a80/9ae/5c6a809ae3bf0.jpg 2019-02-18T11:55:00+02:00 Запад Злоумышленники передвигались на внедорожнике на британской регистрации

На Буковине задержали шестерых нарушителей, которые сопротивлялись пограничникам и пытались бежать.

"Поздно вечером пограничники Черновицкого отряда заметили у границы дорожку из следов нескольких человек. Вскоре с помощью служебной собаки и тепловизора они обнаружили группу из пяти человек. Увидев наряд, неизвестные разделились на две группы и пытались убежать. Во время преследования пограничники несколько раз стреляли в воздух, поскольку "бегуны" не реагировали на их предупреждения. Вскоре военнослужащие догнали и задержали их. Беглецы оказались жителями населенного пункта Красноильск", – сообщают в ГПС.



Других сообщников и водителя внедорожника британской регистрации задержали на одной из дорог приграничной зоны. Чтобы остановить машину, пограничникам снова пришлось применить стрельбу.

В автомобиле, который был остановлен в трех километрах от границы, кроме дерзкого водителя, были еще два пассажира.

В результате пять нарушителей привлечены к административной ответственности за попытку нарушения государственной границы и злостное неповиновение военнослужащим. Автомобиль передали сотрудникам Нацполиции.

Что касается водителя, то в его действиях также усматриваются признаки совершения уголовного преступления (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), о чем направлено сообщение в полицию Черновицкой области.

Напомним, недавно произошло нападение группы из 20 человек на пограничников в Черновицкой области.

Ранее стало известно, что Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

Также мы писали о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Черновицкой области со стрельбой задержали нарушителей границы". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.