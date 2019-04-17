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В Одессе легковушка подрезала трамвай: появилось видео ДТП

Сегодня, 15:08

Пострадала кондуктор – пожилая женщина травмировала пальцы рук

В Сети появилось видео момента ДТП с трамваем и легковушкой в Одессе. Ролик опубликовал КУ "Центр 077". Авария произошла на 5-й станции Большого Фонтана 14 апреля в 14:03. 

На видео видно, что трамвай №18 ехал на "зеленый" свет по Фонтанской дороге. В этот момент автомобиль Mitsubishi, который сначала двигался в попутном направлении с трамваем, решил повернуть на улицу Черняховского, в результате чего подрезал электротранспорт.

Напомним, из-за аварии по правому корпусу вагона пошла трещина. По предварительной информации пострадала кондуктор – пожилая женщина травмировала пальцы рук.  

Напомним, в Одессе утром 16 апреля произошло ДТП с участием трамвая и грузовика. На участке между проспектом Небесной сотни и улицы Академика Королева водитель грузовика попытался проскочить перед движущимся вагоном. По данным полиции, в результате аварии, которое произошло в районе улицы Таирова, обошлось без пострадавших. Как выяснилось, грузовик повернул с межквартального проезда во дворы, выехав прямо под движущийся на полном ходу трамвай, в салоне которого практически не было пассажиров.

Ранее в Харькове после ДТП с трамваем, который сбил 14-летнюю девочку на проспекте Героев Сталинграда, с травмами головы она была доставлена в больницу. Ее состояние оценивали, как очень тяжелое, девочка была без сознания.

А в Киеве произошло столкновение двух трамваев на улице Гната Хоткевича, 1-в:


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Тег авария, ДТП, видео, трамвай

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pushkinska.net

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