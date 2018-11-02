В Одессе мастерица создает эксклюзивные часы с помощью столярных инструментов

Одесская мастерица Наталья Белоусова создает различные поделки из дерева и металла. Среди них — необычные настенные и настольные часы.

Ранее Наталья была медработником в одной из городских больниц, а хендмейдом увлеклась, когда вышла в декретный отпуск. Сначала она освоила технику декупаж, украшая различные шкатулки, купюрницы и ключницы, а после перешла к более сложным изделиям и методам работы.

Спустя два года увлечение превратилось в основную работу. Мастерица признается, что первая миниатюра с часами под названием "Английский парк" открыла для нее новое направление в творчестве и подтолкнула к дальнейшему развитию.

"Был период отчаяния, когда ничего не шло, все казалось плохо. Но, как говорят, отчаяние рождает шедевры. Вот у меня получились такие часы. Это, наверное, моя самая эмоциональная работа", — рассказала женщина.

Эта миниатюра принесла одесситке победу в конкурсе на онлайн-ярмарке мастеров и вернула веру в свои возможности. Сейчас на счету Натальи больше сотни уникальных часов. Хронометры-миниатюры имеют не больше 22 см в высоту, но отличаются максимальной детализацией. Например, в миниатюре "Камин" можно заметить резьбу на стульчике и украшения на маленьком торшере. Кроме того, в коллекции мастерицы есть часы в виде фотоаппарата и телефона начала ХХ века, а также фантастического жука.

Мастерица работает дома, в специально оборудованной комнате. Там она придумывает макеты будущих изделий, подбирает картинки и узоры для декора. После вручную изготавливает необходимые детали: выпиливает деревянные и металлические элементы с помощью электролобзиков, пил и других столярных инструментов. Когда все детали готовы, настает этап сборки. Уже собранное изделие Наталья красит, стилизует и покрывает матовым или глянцевым акриловым лаком. Единственное, чего не касается рука мастерицы, — циферблаты часов, их она покупает заранее.

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