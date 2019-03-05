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В Одессе можно будет следить за автобусами онлайн

Сегодня, 21:13

Сейчас приложение проходит техническое тестирование

Фото: Pixabay
В Одессе можно будет следить за автобусами онлайн //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ec9/88c/5c7ec988c0f59.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ec9/88c/5c7ec988c0f59.jpg Одесса Сейчас приложение проходит техническое тестирование

Вскоре одесситы смогут отслеживать движение городских маршруток в режиме онлайн и к тому же бесплатно.

Как рассказал директор гордепартамента транспорта Александр Илько, перевозчики установили GPS-трекеры на маршрутные такси за свой счет еще в 2018-м, сейчас же приложение проходит техническое тестирование.

"В первой половине 2019 года мы уже получим готовый продукт", — уточнил Илько.

Ранее мы писали, что одесский транспорт ждут перемены – в инфраструктуру вложат 3,6 миллиарда гривен.

Отметим, что во многих городах Украины готовы снижать стоимость проезда в маршрутных такси. Так, в маршрутках Запорожья стоимость проезда с 21 января планировали снизить на одну гривню. Об этом шла речь на встрече мэра города, представителей городского совета и руководителей местных фирм-перевозчиков. В ходе встречи мэр Владимир Буряк призвал снизить стоимость проезда на одну гривню в связи с падением цен на топливо. В свою очередь, бизнесмены согласились на снижение цены с 7 до 6,50 гривен, учитывая рост заработков украинцев.

Тем временем, в Харькове отменили подорожание проезда в общественном транспорте. Решение вернуть старые цены принял суд по требованию местных активистов:

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Тег транспорт, gps, общественный транспорт

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АВТОР:

Дана Митанова

Источник:

Сегодня

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