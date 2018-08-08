Нападение на Гандзюк в Херсоне: полиция установила место продажи кислоты

Сегодня, 20:47

 Также у правоохранителей появились четкие фотографии второго возможного подозреваемого

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Полиция установила место продажи кислоты, которой облили советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"На сегодня могу сказать, что установлено место, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении на женщину. Найдено и изъято более 530 бутылок с этим веществом. Установлено и допрошено лицо, которое реализовывало кислоту", – написал Аброськин.

Он также добавил, что у правоохранителей появились четкие фотографии второго возможного подозреваемого в нападении на Гандзюк.

Ранее мы уже писали о том, что мужчина, задержанный за нападение на Гандзюк, на которую было вылито около литра кислоты, оказался местным жителем, который ранее уже отбывал срок за решеткой.

Напомним, 3 августа правоохранители задержали подозреваемого в нападении на Гандзюк в Херсоне. Как сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, сразу после нападения на Гандзюк в Херсон направили специальную группу.

Ранее мы уже писали о том, что Екатерине Гандзюк предоставили государственную охрану1 августа женщину выписали из Херсонской областной клинической больницы и она отправилась долечиваться в Киев.

На данный момент полиция квалифицирует нападение как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии инцидента. 
нападение, Херсон, полиция, кислота, Аброськин, Гандзюк
Источник:

"Сегодня"

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