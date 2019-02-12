В Одессе на систематических взятках погорел полицейский

Стоимость "услуг" полицейского составляла от тысячи долларов США

Фото: СБУ.

В Одессе на систематических взятках погорел полицейский //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2c9/307/5c62c9307782b.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2c9/307/5c62c9307782b.jpeg 2019-02-12T15:43:00+02:00 Одесса Стоимость «услуг» полицейского составляла от тысячи долларов США

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках оперуполномоченного одного из райотделов полиции. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, мужчина создавал искусственные ситуации и вымогал от местных жителей взятки. За эти деньги он обещал не привлекать горожан к ответственности за якобы причастность к совершенным правонарушениям. Стоимость "услуг" полицейского составляла от тысячи долларов США. В случае отказа мужчина угрожал уголовным преследованием по фальсифицированным материалами о преступлении.

В частности, мужчина получил от местного жителя первую часть взятки в размере 300 долларов США. За указанную сумму полицейский обещал вернуть заявителю паспорт гражданина Украины, изъятый ​​у мужчины за якобы совершенное правонарушения.

"Фигуранту дела заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об объявлении в розыск", – рассказали в СБУ.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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