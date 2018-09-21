В Одессе напали на сотрудников компании по обслуживанию терминалов: два человека ранены

Сегодня, 10:42

В городе ввели оперативный план "Сирена"

Фото: novostivmire.com
Фото: novostivmire.com

В Одессе на работников компании, осуществляющей обслуживание терминалов пополнения мобильной связи, напали неизвестные с оружием, ранены два человека. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел в Приморском районе города. Двое неизвестных с использованием травматического оружия напали на автомобиль сотрудников частной фирмы: два человека получили ранения.

На месте происшествия работают кинологи с собаками и следственно-оперативная группа. На данный момент принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников. В частности, по городу введен оперативный план "Сирена".

Напомним, 13 сентября в лотомаркете в Суворовском районе Одессы группа злоумышленников в балаклавах открыла стрельбу. В связи с инцидентом правоохранители ввели в городе оперативный план "Перехват", 14 подозреваемых в причастности к стрельбе задержали. 

Кроме того, в Одессе две девушки устроили вооруженное нападение на иностранцаЗлоумышленницы нанесли мужчине несколько ударов ножом, а после этого забрали у своей жертвы два телефона, ноутбук и деньги. 
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