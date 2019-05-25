В Одессе неизвестные подожгли автомобиль активиста "Дорожного контроля"
Полиция инцидент пока не комментирует
В центре Одессы неизвестные подожгли автомобиль представителя организации "Дорожный контроль" Алексея Булгару. Об этом сообщили в Facebook представители организации.
Как отмечается, загорелся автомобиль Volvo, припаркованный на пересечении улиц Пантелеймоновской и Гимназической. Происшествие случилось вчера около 21.00. По информации активиста Дмитрия Жмуры, злоумышленники уже четвертый раз поджигают автомобиль, принадлежащий Булгару.
В полиции случившееся пока не комментируют.
Кстати, это не первый поджог автомобилей активиста. В 2016 году два человека подожгли его прежнюю машину BMW, которая в тот момент была на охраняемой стоянке.
Напомним, в Киеве ночью во дворе жилого дома также сгорел легковой автомобиль. Жильцы многоэтажки говорят о поджоге.
Также, ранее в Киеве на авторынке сгорели семь машин. Кроме того, в тот же день ночью тушили возгорание двух автомобилей BMW во дворе 9-этажного жилого дома на ул. Милютенко , 15 в Деснянском районе. сначала загорелся припаркованный у дома BMW, позднее огонь перекинулся на рядом стоящую машину этой же марки. Пожар удалось локализовать в течение 40 минут, более чем за час огонь ликвидировали.
А в Полтаве полиция задержала 36-летнего мужчину, которого подозревают в массовом поджоге автомобилей. Свой поступок он объяснил желанием развлечься. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
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