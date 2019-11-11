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В Одессе объявили награду за информацию о вандалах, разбивших памятный знак патриоту

11 ноября, 15:13

За данные, которые позволят изобличить вандалов, готовы заплатить 10 тысяч гривен

/ Фото: Facebook

За информацию о вандалах, которые уничтожили памятный знак патриоту Игорю Иванову, погибшему 2 мая 2014 года в Одессе, было обещано вознаграждение в 10 тысяч гривен.

Соответствующее объявление представители патриотической общественности разместили на Facebook-странице главы организации "ДіЯ" Альберта Кручинина.

"В ночь с 10 на 11 ноября 2019, на углу улиц Дерибасовской и Преображенской, неустановленными лицами был совершен акт вандализма, в результате которого была разрушена памятная доска десятнику "Правого сектора" Одессы Игорю Иванову, который погиб, защищая Одессу от российской агрессии 2 мая 2014. В связи с этим объявляем вознаграждение 10 000 гривен за достоверную информацию в отношении лиц, совершивших этот акт вандализма", — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что Иванов был первой жертвой противостояния в Одессе – он погиб от огнестрельного ранения, которое получил именно на перекрестке Преображенской и Дерибасовской улиц, где и был установлен памятный знак.

Напомним, что на пятую годовщину трагических событий в Одессе продолжалось расследование возможного влияния неизвестных следствию лиц, в частности, иностранных, на работников ГУМВД Украины в Одесской области и других правоохранительных органов в результате чего последние не приняли исчерпывающие и необходимые меры по обеспечению охраны общественного порядка 2 мая 2014 в г. Одессе.

Как сообщалось ранее, по делу о событиях 2 мая в Одессе есть первый осужденный.

Напомним, в ООН считают неэффективным и предвзятым расследование одесской трагедии.

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Одесса вандалы вандализм патриоты вознаграждение 2 мая

Источник: Сегодня

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