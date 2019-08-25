В Одесской области умер депутат

Виктор Бубнов. Фото: пресс-служба Одесского облсовета

В Одесской области 24 августа умер депутат областного совета Виктор Бубнов. Об этом сообщили в пресс-службе областного совета.

Виктор Бубнов родился в 1958 году и проживал в Подольске. Работал в органах внутренних дел. Занимался адвокатурой. В 2015 году был избран депутатом Одесского областного совета седьмого созыва от "Оппозиционного блока".

Реклама

Причиной скоропостижной кончины депутата стали проблемы с сердцем.

В тренде Ринат Ахметов поздравил шахтеров и дончан с праздниками: Пусть скорее на Донбасс придет долгожданный Мир

Напомним, ранее мы сообщали о том, что бывший временно исполняющий обязанности главы Одесской ОГА Сергей Паращенко стал председателем областного совета, сменив на этом посту Анатолия Урбанского, который избран депутатом Верховной Рады.

Для избрания нового руководителя областным депутатам потребовалось провести две внеочередные сессии. Первая проходила с драками, блокированием трибуны и появлением полиции в сессионном зале, зато вторая – без потасовок и бурных дебатов: за все решения голосовали с первого раза и почти единогласно.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама