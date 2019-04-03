В Одессе открыли сезон проката городских велосипедов Nextbike: насколько удобно пользоваться таким видом транспорта

Как "Сегодня" велосипедом вместо маршрутки пользовались

Аренда. Велосипед можно взять напрокат не только через приложение, но и на самой станции. Фото: В. Борисенко.

В Одессе открыли сезон проката городских велосипедов Nextbike: насколько удобно пользоваться таким видом транспорта Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/38e/4b2/5ca38e4b23e00.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/38e/4b2/5ca38e4b23e00.png 2019-04-03T06:00:00+03:00 Одесса Как «Сегодня» велосипедом вместо маршрутки пользовались

В Одессе официально открыли сезон проката городских велосипедов Nextbike. Напомним, по задумке авторов проекта, они должны стать альтернативой городскому транспорту. Мы проверили на себе, насколько удобно пользоваться таким видом транспорта, отправляясь по делам.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ДЕНЬГИ. Чтобы взять в аренду "железного коня", мы сначала скачали нужное приложение в смартфон и пополнили счет на минимальную сумму в 50 грн. Двигаться мы решили со станции в парке Победы (со стороны просп. Шевченко) и до станции у театра музкомедии.

Следующий шаг — выбираем обозначение нужной нам станции в приложении и внимательно изучаем количество и номера велосипедов, которые свободны на этом велопункте. К слову, тут есть опция навигации по картам Google, возможность зарезервировать двухколесного и проверить, есть ли свободное место на той локации, где вы собираетесь оставить транспорт, что, как нам показалось, очень удобно.

Подойдя на станцию, мы просканировали с помощью смартфона QR-код одного из велосипедов и услышали короткий звуковой сигнал. Это значит, что велосипед можно открепить. Но тут мы потерпели фиаско: он стоял на месте как вкопанный. Зато сразу же раздался звонок от технической поддержки: "Попробуйте еще раз просканировать код. Если это не поможет, позвоните нам". Вторая попытка оказалась успешной. На все про все у нас ушло не больше 10 минут.

Велосипед. На нем достаточно комфортно передвигаться по городу. Фото: В. Борисенко

ВНИМАНИЕ, ПЕШЕХОДЫ! Как только мы открепили велосипед от станции, на экране смартфона пошел отсчет времени аренды. Погрузив в корзину ноутбук, он, кстати, чудесно туда помещается, мы оседлали "коня" и поехали, наслаждаясь приятной весенней погодой. Вдоль парка крутить педали было очень удобно: широкий тротуар вполне позволяет разминуться с пешеходами и другими велосипедистами. А вот дальше было сложнее, из-за магазинов, столиков, ларьков места стало меньше, а людей — больше. Ехать по проезжей части вместе с автомобилями мы не рискнули — по проспекту Шевченко движение довольно оживленное. Тут бы велосипедную дорожку!

Должны сказать, что сильно разогнаться на велосипеде городского типа не получится, да и условия не те, поэтому двигались не быстро и осторожно. Больше всего неудобств мы ощутили, проезжая по Французскому бульвару. Пешеходная зона очень узкая, а припаркованные авто местами занимают добрую часть тротуара. Поэтому когда возле трамвайной остановки "Военный госпиталь" расстояние не позволило нам разминуться с прохожим, пришлось объехать этот участок по трамвайным рельсам.

В городе. Ездить среди людей немного неудобно, но вполне возможно. Фото: В. Борисенко

НА ФИНИШЕ. На станцию у музкомедии мы прибыли спустя 35 минут неспешной поездки. Оставить велосипед оказалось легче, чем арендовать. Но и тут без вопросов к техподдержке не обошлось: после звукового сигнала мы убедились, что велосипед закреплен, и хотели уже уходить, однако мобильное приложение показывало, что аренда все еще идет. Мы позвонили на горячую линию, и оперативно перезвонивший нам оператор пояснил, что необходимо выйти из аккаунта в приложении и зайти снова, чтобы обновилась информация. В целом поездкой мы остались довольны, так что теперь можем смело сказать: "Проверено на себе".

Ранее мы писали, что в Одессе заработают станции велопроката Nextbike, которыми уже пользуются 200 городов мира. Уже установили девять станций, на которые вскоре привезут 80 велосипедов городского типа.

Также сообщалось, что в Харькове работает муниципальный велопрокат. Пока сеть состоит из 14 станций, которые расположены в центре города и приближенных к нему районах. Правда, в тестовом режиме работает только пять: на пл. Конституции, около станций метро "Госпром" и "Научная", на ул. 23 Августа — рядом с памятником Воину-освободителю, а также у входа в парк Горького. На станциях пока размещено по 5—7 велосипедов. "Сегодня" проверила, как работает новинка, и сравнила ее с уже существующими велопрокатами города.

Напомним, в Украину пришли мировые тренды: украинцы пересаживаются на электрокары и велосипеды.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.