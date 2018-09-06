В Одессе пересматривают цены на проезд в трамваях и троллейбусах

Сегодня, 06:34

Коммунальщики уверяют, что себестоимость проезда составляет 5,4 грн

Одесский трамвай. Поездка каждого пассажира обходится в 5,4 грн. Фото: Из архива «Сегодня»
Одесский трамвай. Поездка каждого пассажира обходится в 5,4 грн. Фото: Из архива «Сегодня»

В Одессе пересматривают тариф на проезд в городском электротранспорте. В КП "Одесгорэлектротранс" (ОГЭТ) говорят, что тратят на перевозку одного пассажира больше, чем тот фактически платит за проезд.

Вопрос о затратах на перевозку пассажиров коммунальщики поставили во время заседания постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов горсовета. КП попросило об очередной дотации из городского бюджета.

"Они хотели 51 млн грн, но мы им даем только 25 млн. Этот вопрос выносится на очередную сессию 19 сентября", — рассказала нам председатель комиссии Оксана Гончарук.

После этого в городе начали поговаривать о том, что стоимость проезда в трамваях и троллейбусах могут поднять.

Но в самом КП "ОГЭТ" успокаивают, дескать, говорить о подорожании проезда для пассажиров пока рано.

"У нас есть экономический отдел, который постоянно считает расчетную стоимость тарифа — это нормальное явление. Мы должны знать расчетную стоимость с учетом повышения цены на горюче-смазочные материалы и фонда зарплаты", — рассказал "Сегодня" руководитель КП Дмитрий Жеман.

По подсчетам коммунальщиков, сейчас себестоимость перевозки одного пассажира составляет 5,4 грн, что почти вдвое выше нынешнего тарифа (3 грн).

Одесситы все же переживают, что подорожания не избежать.

"Раз об этом заговорили — будут повышать. С маршрутками то же самое было: сначала говорили, что повышать не будут, а через полгода уже ездим по 7 грн", — посетовала одесситка Наталья.

Напомним, в Одессе презентовали дизайнерский трамвай "Одиссей".

Также мы писали, что одесские чиновники пытаются решить проблему нехватки парковокПроблема становится все более острой с приближением туристического сезона, когда к многочисленным машинам местных жителей добавляются "железные кони" приезжих. По словам власть имущих, генплан города предусматривает 19 мест для строительства таких объектов, однако желающих вкладывать деньги в проект пока не нашлось.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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