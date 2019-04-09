В Одессе планируют высадить 250 000 весенних цветов

Работа по высадке растений сейчас в самом разгаре

Весна на клумбах. Фото: omr.gov.ua.

В Одессе планируют высадить 250 000 весенних цветов Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cbb/8a5/5cacbb8a56da2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cbb/8a5/5cacbb8a56da2.png 2019-04-09T18:40:15+03:00 Одесса Работа по высадке растений сейчас в самом разгаре

Весной Одесса будет утопать в маргаритках, виолах, незабудках и селенах. Так, коммунальные службы планируют высадить в этом сезоне 250 000 весенних цветов. И работа по высадке растений сейчас в самом разгаре.

По словам пресс-службы муниципалитета, полюбоваться результатом уже можно в сквере Героев-летчиков, в парках Победы и имени Шевченко, на площади 10-го Апреля, в Алексеевском сквере, на территории мемориального комплекса 411-й батареи, возле памятника Суворову и Приморской райадминистрации.

Тем временем, аллея сакур расцвела в Кривом Роге. Об этом сообщил отдел прессы и информации ботсада на своей официальной странице в соцсети.

"Первые самые смелые цветы уже украшают сакуры. Через день-два начнется массовое цветение", – сообщает ботанический сад.

Напомним, под Амстердамом зацвели целые моря тюльпанов. В парк тюльпанов в Голландии каждый год приезжает миллион человек.

Ранее мы писали, что в Днепре посреди зимы распустились африканские цветы. Тысячи азалий и гипеаструмов распустились, несмотря на зимнее время.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе планируют высадить 250 000 весенних цветов". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.