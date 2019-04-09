В Одессе планируют высадить 250 000 весенних цветов
Работа по высадке растений сейчас в самом разгаре
Весной Одесса будет утопать в маргаритках, виолах, незабудках и селенах. Так, коммунальные службы планируют высадить в этом сезоне 250 000 весенних цветов. И работа по высадке растений сейчас в самом разгаре.
По словам пресс-службы муниципалитета, полюбоваться результатом уже можно в сквере Героев-летчиков, в парках Победы и имени Шевченко, на площади 10-го Апреля, в Алексеевском сквере, на территории мемориального комплекса 411-й батареи, возле памятника Суворову и Приморской райадминистрации.
Тем временем, аллея сакур расцвела в Кривом Роге. Об этом сообщил отдел прессы и информации ботсада на своей официальной странице в соцсети.
"Первые самые смелые цветы уже украшают сакуры. Через день-два начнется массовое цветение", – сообщает ботанический сад.
Напомним, под Амстердамом зацвели целые моря тюльпанов. В парк тюльпанов в Голландии каждый год приезжает миллион человек.
Ранее мы писали, что в Днепре посреди зимы распустились африканские цветы. Тысячи азалий и гипеаструмов распустились, несмотря на зимнее время.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе планируют высадить 250 000 весенних цветов". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ужгороде расцвела магнолия: горожане и туристы в восторге
Весной город посещает рекордное количество туристов
Прогулка по Киеву: секреты и уникальность ботсада в Голосеево
В ботаническом саду НУБиП можно и природой насладиться, и интересные объекты посмотреть