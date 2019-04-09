Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одессе планируют высадить 250 000 весенних цветов

Сегодня, 18:40

Работа по высадке растений сейчас в самом разгаре

Весна на клумбах. Фото: omr.gov.ua
Весна на клумбах. Фото: omr.gov.ua.
В Одессе планируют высадить 250 000 весенних цветов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cbb/8a5/5cacbb8a56da2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cbb/8a5/5cacbb8a56da2.png Одесса Работа по высадке растений сейчас в самом разгаре

Весной Одесса будет утопать в маргаритках, виолах, незабудках и селенах. Так, коммунальные службы планируют высадить в этом сезоне 250 000 весенних цветов. И работа по высадке растений сейчас в самом разгаре.

По словам пресс-службы муниципалитета, полюбоваться результатом уже можно в сквере Героев-летчиков, в парках Победы и имени Шевченко, на площади 10-го Апреля, в Алексеевском сквере, на территории мемориального комплекса 411-й батареи, возле памятника Суворову и Приморской райадминистрации.

Тем временем, аллея сакур расцвела в Кривом Роге. Об этом сообщил отдел прессы и информации ботсада на своей официальной странице в соцсети.

"Первые самые смелые цветы уже украшают сакуры. Через день-два начнется массовое цветение", – сообщает ботанический сад.

Напомним, под Амстердамом зацвели целые моря тюльпанов. В парк тюльпанов в Голландии каждый год приезжает миллион человек.

Ранее мы писали, что в Днепре посреди зимы распустились африканские цветы. Тысячи азалий и гипеаструмов распустились, несмотря на зимнее время.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег цветы, цветение, аллея, сад, парк

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе планируют высадить 250 000 весенних цветов". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Дана Митанова

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ужгороде расцвела магнолия: горожане и туристы в восторге

Сегодня, 14:06

Весной город посещает рекордное количество туристов

Узбекистан возрождает Арал: пустыню превратят в сад

Вчера, 20:30

На месте некогда одного из самых крупных водоемов в мире может появиться сад из слив, яблонь, абрикос, вишен и винограда

Прогулка по Киеву: секреты и уникальность ботсада в Голосеево

7 апреля, 11:03

В ботаническом саду НУБиП можно и природой насладиться, и интересные объекты посмотреть

Где в Украине цветет сакура: ТОП-3 мест

4 апреля, 15:11

Узнайте, когда цветет сакура

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

У Путина объяснили прекращение отправок "гумконвоев"

Сбежавшая в РФ украинская певица показала на фото пышную грудь

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Алена Бабенко опубликовала нежное фото с внуком

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

Пенсионеры получат две дополнительные выплаты: озвучили сумму

Робертс сказала, почему «Красотку» не сняли бы в наше время

У Луценко уверяют, что его жена стала миллионершей по ошибке
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"