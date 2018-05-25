В Одессе полицейские раскрыли подробности нападения на Стерненко

В Одессе советник начальника полиции Одесской области Руслан Форостяк раскрыл некоторые подробности инцидента на Фонтанской дороге, где активист Сергей Стерненко смертельно ранил нападавшего на него парня.

По его словам, погибший был десантником из 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины.

Он отметил также, что полицейские раскрыли причины предыдущих нападений на известного активиста Сергея Стерненко. Одно из них произошло в начале мая. Нападавшего задержали, а посреднику удалось сбежать за границу. Также был установлен и главный заказчик.

"У следствия нет оснований считать это проявлениями давления или какой-то преступной власти или скрытых сепаратистов. Все банальнее и проще – криминал. И это оказалось решающим фактом, почему ему не предоставили охрану, потому что дело фактически было раскрыто", – написал Форостяк. По его словам, сейчас проводится необходимый комплекс следственных мероприятий.

Также он добавил, что в настоящее время стражи порядка поднимают видео с камер наблюдения, поскольку ночью "не хотелось беспокоить граждан". Выясняются все обстоятельства и хронология событий, и в ходе расследования никто ничего не будет скрывать.

Полицейские рассматривают три версии произошедшего: бытовой конфликт, ограбление и умышленное нападения по политическим мотивам за общественную деятельность Стерненко. Также полицейские выясняют обстоятельства нанесения ударов ножом погибшему мужчине.

"Это также требует объективного рассмотрения, а не на основании объяснений лица, их совершившего. Понятно почему. Отдельный факт, когда лицо оставили в беспомощном состоянии, он истекал кровью в прямом эфире, никто даже не пытался выяснить его состояние или оказать помощь, ни случайные прохожие или очевидцы, ни медики, которые были на месте. Это также нельзя игнорировать, если мы цивилизованное общество", – отметил Форостяк.

Накануне сообщалось, что полиция открыла несколько уголовных производство по статьям "умышленное средней тяжести телесное повреждение", "покушение на убийство" и "умышленное убийство". Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Отметим, из источников в правоохранительных органах сайту "Сегодня" стало известно, что при осмотре места преступления, а также тела погибшего, полицейские не обнаружили оружия нападавших. Кроме того, выяснилось, что погибшим оказался военнослужащий.

Кроме того, источники уточнили, что ранение Стерненко нанес себе сам во время стычки: от удара нападавшего его рука соскользнула на лезвие, а рана имеет характерный порез.

Также мы сообщали о том, что советник главы одесской полиции Руслан Форостяк заявил о задержании второго нападавшего и установлении личности погибшего. Также копы выяснили и мотивы нападения.

Напомним, нападение на Стерненко произошло еще и 1 мая – тогда в Одессе в активиста стреляли из травматического пистолета. Мужчина пытался также стрелять в других прохожих, но людям удалось его задержать и передать полиции. Как выяснилось, злоумышленник использовал не боевое оружие и угодил активисту в шею резиновой пулей.