Нападение на Стерненко в Одессе: погибший оказался военным

После нападения в Одессе на известного активиста Сергея Стерненко, во время которого погиб один из нападавших, полиция открыла несколько уголовных производство по статьям "умышленное средней тяжести телесное повреждение", "покушение на убийство" и "умышленное убийство". Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как известно, вечером 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога совершено нападение на общественного активиста – он был ранен и доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки.

На месте происшествия было обнаружено тело вероятного нападавшего с колото-резаными ранами брюшной полости, который умер от потери крови. Второй участник нападения с места происшествия скрылся. Как заявлял сам Стерненко, именно он нанес ранения погибшему собственным ножом.

Позже из источников в правоохранительных органах сайту "Сегодня" стало известно, что при осмотре места преступления, а также тела погибшего, полицейские не обнаружили оружия нападавших. Кроме того, выяснилось, что погибшим оказался военнослужащий.

Кроме того, источники уточнили, что ранение Стерненко нанес себе сам во время стычки: от удара нападавшего его рука соскользнула на лезвие, а рана имеет характерный порез.

На месте работали следственно-оперативная группа Приморского отдела, сотрудники управления уголовного розыска ГУНП и кинологи. Под руководством начальника областной полиции Дмитрия Головина правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как уточняет корреспондент "Сегодня", кинологи по следам крови пытались найти местонахождение скрывшегося человека. По словам очевидцем, они заметили убегающего парня. Полицейским стало известно направление, в котором тот бежал. Позже его удалось найти и задержать.

Ранее мы сообщали о том, что советник главы одесской полиции Руслан Форостяк заявил о задержании второго нападавшего и установлении личности погибшего. Также копы выяснили и мотивы нападения.

Стоит добавить, что это нападение на активиста стало вторым на протяжении месяца – 1 мая в него выстрелили из травматического пистолета, пуля попала активисту в область шеи сзади. Несмотря на ранение, Стерненко смог задержать стрелявшего.