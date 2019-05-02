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В Одессе полиция контролирует вход на Куликово поле

2 мая, 09:36

Акции по случаю годовщины событий 2 мая проходят без происшествий

В Одессе, где сегодня отмечают годовщину событий 2 мая 2014 года, полицейские контролируют безопасность на Куликовом поле и Соборной площади. Территория проверена кинологами и взрывотехниками, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Сейчас взрывотехники и кинологи проверили территорию Куликова поля и Соборной площади. Установленные фильтрационные пункты, на прилегающих улицах ограничено движение транспорта" – говорится в сообщении, на официальной странице МВД Украины в Facebook в четверг утром.

Как пишет Думская, людей, пришедших почтить память погибших, пропускают свободно, но проверяют металлоискателями. Правда, проход на площадь (фильтрационный пункт) только один.

Накануне в Одессе ввели контроль на въезд в город, на стационарных и дополнительных постах будет проводиться тщательная проверка транспортных средств, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Как сообщалось, чтобы обеспечить безопасность в Одессе сегодня полиция стянула силы из других областей.

Также мы сообщали, что после пяти лет расследования трагедии 2 мая в Одессе суд не может вынести решение.


 
 

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Тег Одесса, полиция, куликово поле, 2 мая

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