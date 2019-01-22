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Танкеры в Черном море никак не потушат: опубликованы новые фото

Сегодня, 19:14

На танкерах "Канди" и "Маэстро" продолжают выгорать остатки сжиженного природного газа, который они перевозили

Танкеры в Черном море никак не потушат: опубликованы новые фото Крым На танкерах "Канди" и "Маэстро" продолжают выгорать остатки сжиженного природного газа, который они перевозили

Российские экстренные службы решили приостановить поисковую операцию на месте пожара танкеров "Канди" и "Маэстро", которые 21 января загорелись в нейтральных водах Черного моря около Керченского пролива.

Как сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта РФ, операция продолжится в светлое время суток, то есть 23 января.

Тем временем на танкерах продолжается пожар – все еще выгорают остатки сжиженного природного газа, который они перевозили.

Также стало известно, что среди 12 спасенных членов экипажа были четыре гражданина Индии, а также восемь граждан Турции, включая двух капитанов сгоревших суден. В то же время 10 погибших уже обнаружили и еще столько же 10 числятся пропавшими без вести.

Уцелевших и погибших моряков доставили в порт Керчи, откуда потерпевших госпитализируют в местную больницу.

Напомним, что в Росморречфлоте признались, что не надеются найти оставшихся моряков живыми.

Также мы ранее писали о предварительной причине взрыва на одном из судов – моряки могли нарушить технику безопасности при передаче топлива из одного судна на другое. 

Кроме того, по данным Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США загоревшиеся корабли с 2016 года занимались незаконными поставками газа в Сирию

пожар, корабль, Черное море, танкер, Керченский пролив

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