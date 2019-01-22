Танкеры в Черном море никак не потушат: опубликованы новые фото
На танкерах "Канди" и "Маэстро" продолжают выгорать остатки сжиженного природного газа, который они перевозили
Российские экстренные службы решили приостановить поисковую операцию на месте пожара танкеров "Канди" и "Маэстро", которые 21 января загорелись в нейтральных водах Черного моря около Керченского пролива.
Как сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта РФ, операция продолжится в светлое время суток, то есть 23 января.
Тем временем на танкерах продолжается пожар – все еще выгорают остатки сжиженного природного газа, который они перевозили.
Также стало известно, что среди 12 спасенных членов экипажа были четыре гражданина Индии, а также восемь граждан Турции, включая двух капитанов сгоревших суден. В то же время 10 погибших уже обнаружили и еще столько же 10 числятся пропавшими без вести.
Уцелевших и погибших моряков доставили в порт Керчи, откуда потерпевших госпитализируют в местную больницу.
Напомним, что в Росморречфлоте признались, что не надеются найти оставшихся моряков живыми.
Также мы ранее писали о предварительной причине взрыва на одном из судов – моряки могли нарушить технику безопасности при передаче топлива из одного судна на другое.
Кроме того, по данным Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США загоревшиеся корабли с 2016 года занимались незаконными поставками газа в Сирию
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