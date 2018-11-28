В Одессе произошло масштабное ДТП с элитными автомобилями: опубликованы фото

В Одессе возле здания Хозяйственного суда на проспекте Шевченко произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

Как стало известно, водитель Acura MDX, разворачиваясь через двойную сплошную линию, выехал на полосу встречного движения, по которой ехал Toyota Land Cruiser. Водитель Toyota, пытаясь уйти от столкновения, повернул вправо, не справился с управлением и врезался в припаркованные Opel Insignia и Lexus GS300.

После столкновения Lexus врезался в Hyindai Accent. В результате аварии водитель припаркованного автомобиля Lexus множественные травмы, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому лобной области, рубленую рану переносицы и была госпитализирована.







Напомним, недавно в Малиновском районе Одессы столкнулись две легковушки, в результате чего одна из них врезалась в две маршрутки. Один человек погиб, трое пострадали.

Также мы писали о масштабном ДТП на улице Васильковской в Киеве, где Toyota Сamry на высокой скорости протаранила несколько машин, стоявших в правом ряду.

Стоит напомнить и о серьезной аварии в Днепре, где столкнулись десять автомобилей и пострадали как минимум три человека.