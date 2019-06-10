В Одессе разбился насмерть иностранец на угнанном Lexus
Юноша работал стажером на автомойке
В Одессе 22-летний иностранец угнал автомобиль Lexus на автомойке и врезался в жилой дом. Юноша погиб, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Инцидент произошел сегодня ночью в Приморском районе города. Как выяснилось, 22-летний стажер автомойки получил на несколько часов для обслуживания Lexus и решил угнать автомобиль. Но юноша не справился с управлением и врезался в жилой дом. От полученных травм уроженец соседнего государства скончался на месте.
"По данному факту следователи начали сразу два уголовных производства: по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее мы сообщали, что в столице угнали премиальный электромобиль Tesla Model X.
Также напомним, что не так давно в Киеве сбили патрульную и угнали полицейских автомобиль. Когда за угонщиком началась погоня, мужчина умудрился совершить еще два ДТП и потерять колеса.
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