Сделать стартовой
26,6
29,98
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одессе разбился насмерть иностранец на угнанном Lexus

10 июня, 13:22

Юноша работал стажером на автомойке

Фото: odessa.online
Фото: odessa.online.

В Одессе 22-летний иностранец угнал автомобиль Lexus на автомойке и врезался в жилой дом. Юноша погиб, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел сегодня ночью в Приморском районе города. Как выяснилось, 22-летний стажер автомойки получил на несколько часов для обслуживания Lexus и решил угнать автомобиль. Но юноша не справился с управлением и врезался в жилой дом. От полученных травм уроженец соседнего государства скончался на месте.

"По данному факту следователи начали сразу два уголовных производства: по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее мы сообщали, что в столице угнали премиальный электромобиль Tesla Model X.

Также напомним, что не так давно в Киеве сбили патрульную и угнали полицейских автомобиль. Когда за угонщиком началась погоня, мужчина умудрился совершить еще два ДТП и потерять колеса. 


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, Одесса, иностранец, разбился, lexus, погибший, угонщик

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе разбился насмерть иностранец на угнанном Lexus". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяное ДТП с полицейскими в Одесской области: появились новые подробности

Сегодня, 12:50

В авто патрульных на скорости врезалась легковушка

Под Киевом Mercedes на еврономерах врезался в металлическую стену: фото

Сегодня, 12:37

Также пострадали четверо пассажиров машины

В Одесской области полицейские попали в пьяное ДТП: есть пострадавший

Сегодня, 06:06

На момент аварии копы проверяли документы другого водителя

Под Киевом легковушка врезалась в отбойник: два человека погибли

Сегодня, 07:32

Жуткое ДТП произошло на Харьковской трассе

Зеленский сменил имя и фамилию в Facebook

Почему желтеют листья у чеснока

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной

«Киевстар» отменит мобильные безлимитные тарифы

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук

Самолеты «Руслан» российской компании арестованы судом Украины

Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

4 года в коме: девочка рассказала, что там за чертой

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Сегодня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

Вчера, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

Вчера, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

8 июня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Когда у человека наступает старость

Как желатин спасает наши суставы

Генерал США заявил о возможной российской оккупации Одессы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь