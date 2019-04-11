В Одессе разоблачили мощный конвертцентр с оборотом в 280 млн грн

Дельцы помогали бизнесменам уклоняться от уплаты налоги

В Одессе разоблачили мощный конвертцентр. Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области.

В Одессе разоблачили деятельность конвертационного центра, который функционировал на территории области. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, злоумышленники помогали одесским компаниям уклоняться от уплаты налогов и переводить безналичные средства в наличные через фиктивные фирмы.

Общий объем проконвертированных денег за 2018-2019 годы составил более 280 миллионов гривен. По результатам обысков в помещениях и офисах дельцов были изъяты первичная бухгалтерская документация, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.

По постановлениям суда арестованы банковские счета фирм с признаками фиктивности, которые были созданы для работы "конверта". Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в Полтавской области разоблачили "конверт" с оборотом в 300 миллионов гривен. Ранее в Запорожье разоблачили крупный "конверт", через который отмыли почти 40 миллионов. Обвинение организаторам преступной группы было направлено в суд.

А в столице разоблачили действующего руководителя аппарата районного суда и бывшего сотрудника одной из региональных прокуратур. Мужчины разработали и реализовали преступную схему незаконного отчуждения государственного и коммунального недвижимого имущества и завладения им.

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