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В Одессе спорткар вылетел на трамвайные пути и сгорел

Сегодня, 09:45

Водитель дорогой машины не справился с управлением и вылетел на трамвайные пути

Фото: facebook.com/demyan.ganul
Фото: facebook.com/demyan.ganul.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, на Николаевской дороге в Одессе произошло серьезное ДТП со спорткаром Chevrolet Corvette, водитель которого чудом остался жив.

Как сообщил на своей странице в Facebook активист Демьян Ганул, водитель дорогой машины не справился с управлением, в итоге авто выбросило на трамвайные пути и оно загорелось.

Фото: facebook.com/demyan.ganul

Он уточнил, что водитель успел покинуть полыхающую машину. Также по данным Ганула, за рулем спорткара был владелец одного из одесских кафе.

Фото: facebook.com/demyan.ganul 

Ранее сообщалось, что под Харьковом в поселке Русская Лозовая на автодороге Харьков – Щербаковка произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб один человек и еще двое пострадали. По данным полиции, 35-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2110" при совершении обгона не справился с управлением и столкнулся с отбойником.

Также мы писали, что недавно под Киевом в Старых Петровцах столкнулись два автомобиля , в результате аварии грузовая машина вылетела с дороги и въехала в постройку у жилого дома.


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Тег ДТП, Одесса, спорткар

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