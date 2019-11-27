В Одессе выпустили из СИЗО владельца "Токио Стар", в котором погибли девять человек

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В Одессе суд выпустил из СИЗО владельца отеля "Токио Стар", в котором во время пожара погибли девять человек.

Вадим Черный будет находиться под круглосуточным домашним арестом как минимум до 18 декабря. Соответствующее решение принял Киевский районный суд города, освободив предпринимателя из-под стражи в зале суда и обязав носить электронный браслет.

Напомним, ранее суд определил бизнесмену залог в размере более 53 миллиона гривен.

Как мы сообщали, что страшный пожар произошел в ночь на 17 августа и унес жизни девяти человек. Среди них оказались двое жителей Одесской области – юноша 2002 года рождения и девушка 2001 года рождения; двое киевлян – мужчина 1995 года рождения и женщина 1996 года рождения, а также 58-летний житель Днепропетровской области, харьковчанин 1984 года рождения, и 73-летняя гражданка Австралии. Также среди погибших оказалась жительница Сум и ее 10-летняя дочь.

Как "Сегодня" писали ранее, одесские полицейские объявили подозрение старшему администратору отеля "Токио Стар", в котором произошел пожар и погибли девять человек.

Владелец отеля Вадим Черный и старший администратор Ирина Паровик, были арестованы и помещены в СИЗО. Совладельцу гостиницы и главному инженеру сообщили о подозрении заочно. Также в числе подозреваемых 30-летняя женщина, дежурившая в гостинице в ночь пожара.

Всем фигурантам инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия. Стоит напомнить, что 11 октября суд выпустил из СИЗО Ирину Паровик, у которой двое малолетних детей. Ей избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

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