В Одессе судят живодера за убийство котят

Сегодня, 02:21

Злоумышленник наносил котятам удары, причинял повреждения и подвергал их воздействию термических факторов

Фото пресс-службы прокуратуры Одесской области
Фото пресс-службы прокуратуры Одесской области

В Одессе суд принял решение арестовать на 60 дней без альтернативы внесения залога мужчину, который издевался над бездомными котятами.

Об этом сообщается на сайте суда.

37-летнего мужчину обвиняют в жестоком обращении с животными (часть 3 статьи 299 Уголовного кодекса).

Установлено, что в течение нескольких месяцев сожительница обвиняемого через соцсети брала в дом котят, которые находились под опекой волонтеров. Но, получив животных, мужчина не предоставлял им соответствующих условий для проживания и издевался над ними.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Злоумышленник наносил котятам удары, причинял повреждения и подвергал их воздействию термических факторов.

Правоохранителям удалось установить несколько фактов издевательства над котятами.

По результатам подготовительного судебного заседания было назначено дело к судебному разбирательству. 

Между тем, в столице активисты на общественных началах создают отряды зоополиции. У Нацполиции Киева они просят разрешения задерживать живодеров и доставлять в райотделы.

Напомним, в начале сентября мы сообщали, что в Украине вновь активизировались охотники на собак, которых отравляют. В зоне риска даже домашние животные.
животные, Одесса, суд, убийство, мужчина, издевательства, живодер, котята

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе судят живодера за убийство котят". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

Зоополиция в Киеве: на работу выйдут несколько экипажей

Вчера, 13:17

Зоозащитники ждут разрешения от полиции, чтобы задерживать догхантеров

Запорожье

Фото из открытых источников

В Запорожье копы расследуют 10 случаев живодерства

31 Октября, 11:27

За жестокое обращение с животными были открыты уголовные производства
Загрузка...

Другие новости

В Киеве появится полиция по защите собак и кошек

25 Октября, 13:23

Новая полиция будет бороться с живодерами

Другие новости

Под судом в Киеве требуют привлечь к ответственности живодера Святогора

11 Октября, 14:56

Активисты против того, чтобы Украина превращалась в живодерню

Происшествия

Киевляне спасли собаку, которую шуруповертом чуть не убил живодер

19 Сентября, 13:19

Дворняжку выписали из больницы

Другие регионы

Полиция Винницкой области

В Винницкой области женщина протащила через весь город собаку, привязанную к такси

16 Сентября, 20:59

68-летняя местная жительница вызвала такси для того, чтобы вывезти свою собаку за город и оставить его там
Загрузка...