В Одессе судят живодера за убийство котят

В Одессе суд принял решение арестовать на 60 дней без альтернативы внесения залога мужчину, который издевался над бездомными котятами.

Об этом сообщается на сайте суда.

37-летнего мужчину обвиняют в жестоком обращении с животными (часть 3 статьи 299 Уголовного кодекса).

Установлено, что в течение нескольких месяцев сожительница обвиняемого через соцсети брала в дом котят, которые находились под опекой волонтеров. Но, получив животных, мужчина не предоставлял им соответствующих условий для проживания и издевался над ними.

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Злоумышленник наносил котятам удары, причинял повреждения и подвергал их воздействию термических факторов.

Правоохранителям удалось установить несколько фактов издевательства над котятами.

По результатам подготовительного судебного заседания было назначено дело к судебному разбирательству.

Между тем, в столице активисты на общественных началах создают отряды зоополиции. У Нацполиции Киева они просят разрешения задерживать живодеров и доставлять в райотделы.

Напомним, в начале сентября мы сообщали, что в Украине вновь активизировались охотники на собак, которых отравляют. В зоне риска даже домашние животные.