Впервые в Украине: одесскому живодеру объявили подозрение и взяли под стражу

Сегодня, 15:16

Суд отправил подозреваемого под арест без права выйти под залог

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Одессе живодеру, который "усыновлял" кошек, чтобы их мучить и убивать, объявили подозрение в жестоком обращении с животными по ч.3 ст.299 УК Украины, а Киевский районный суд города избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщил советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк в своем Facebook ,  подобная мера пресечения впервые применяется в Украине.

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"Это действительно первый случай привлечения к ответственности лица за такое преступление, с чем вас, коллеги, общество и зоозащитники, и поздравляю. Обращу внимание, что это стало возможным также благодаря напору зоозащитников и их сотрудничеству с правоохранительными органами в этом вопросе, последовательной позиции Киевского отдела полиции, местной районной прокуратуре и Киевского районного суда города", – заявил он.

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Напомним, 7 июля в Киеве произошел чудовищный инцидент: с балкона квартиры на седьмом этаже мужчина практически на головы гуляющих во дворе детей выбросил двухмесячного щенка.

А в Харькове к штрафу в размере почти 30 тысяч гривен приговорили женщину, которая сняла и выложила в сеть ролик о том, как ее собака рвет котенка.

Также мы писали о задержании в Киеве догхантера Алексея Святогора, который был объявлен в розыск по подозрению в уничтожении нескольких тысяч собак.

"Это произошло. Живодер, который чуть ли не сам признается в убийстве нескольких тысяч собак, задержан. Алексей Святогор будет находиться в Днепровском отделении полиции по ул. Красноткацкой, 2 до принятия судом меры пресечения", – написал Тодорчук.
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Источник:

"Сегодня"

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